Utiliser l’outil radio comme un support éducatif

Objectifs de cette nouvelle formation : avoir définir ce qu’est un support éducatif, savoir différencier le contenu et les objectifs en fonction du public accompagné, savoir mener un atelier radiophonique pédagogique et éducatif, en direction d’un public dit socialement "à la marge", savoir mettre en place un calendrier d’actions ou encore savoir évaluer son action en fonction des objectifs.Jean-Benoît Dutertre, animateur à la radio associative locale Plum’FM en charge des ateliers radiophoniques, éducateur spécialisé de formation et formateur à l’Askoria de Lorient, animera ses deux journées de formation, les 15 et 16 juin de 09h15/17h15 dans les locaux de Radio Plum’FM à Sérent. Le prix est de 400 € la journée et 350€ pour les radios adhérentes à la CORLAB.Inscriptions : ICI