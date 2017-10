Unissez vos forces avec les autres médias locaux !



​# Regardez le paysage ! Avant de foncer tête baissée vers les confrères, il est important de réaliser une cartographie précise du paysage qui vous entoure. D’une région à l’autre, il y a évidemment les médias incontournables : la presse quotidienne régionale (PQR) (avec, souvent un seul journal, sauf exception), la presse hebdomadaire régionale (PHR), les télévisions locales (privées ou France 3), la presse gratuite (quotidienne ou hebdomadaire), les magazines mensuels et les médias "pure players" digitaux. Pensez aussi aux autres radios (locales privées, associatives, France Bleu et les réseaux en décrochages locaux). Relevez la zone de diffusion, l’audience, la cible et les interlocuteurs clés que vous connaissez certainement. Accès payant



Unissez vos forces avec les autres médias locaux ! Rédigé le Mercredi 4 Octobre 2017