Une soirée de soutien pour les 25 ans de FPP

La soirée débutera à 19h par un forum débat sur la situation de "la presse libre" puis se poursuivra par un concert à 20h30 avec Cheikh Sidi Bemol Solo, L’Inconsolable, Little Big Bang, Nosfell, Manu, Rocé, Razafindrakoto… "Chaque changement de plateau sera ponctué par une intervention des secteurs en luttes notamment les comités contre les violence policières ainsi que ceux qui luttent pour un accueil décent des réfugiées".

Et Fréquence Paris Plurielle de conclure : "de la violence économique signifiée par la perte de son emploi faiblement payé de surcroît (500€) à l’humiliation, il n’y a qu’un pas que Macron n’hésite pas à franchir en insultant les emplois aidés en les traitant de feignant. Et bien, l’heure est à la résistance et c’est notre survie qui est en jeu à court-terme".