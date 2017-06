Une soirée Mouv’ DJs en direct du Cabaret Sauvage

Selecta K-Za, First Mike, Muxxa et Dirty Swift, les DJs de Mouv’, se réunissent le temps d’une soirée au Cabaret Sauvage, le vendredi 23 juin à 23h pour proposer le meilleur du son hip-hop, r’n’b, reggae et dancehall. La soirée "Mouv’ DJs" s’articulera autour de leurs mix inédits, entre titres récents et classiques incontournables. Animée par Dandyguel, elle sera rythmée par les showcases de Soom T et LMK, et les DJs Jim, Baba Flex et Loud seront également invités à prendre les platines et sera diffusée en direct dès minuit.

Plus de cent invitations sont à remporter par les auditeurs en jouant sur l’antenne de Mouv’.