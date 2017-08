Une rentrée maxi pour Maxi L'Air

Maxi L'Air a constitué plusieurs équipes en duo et en trio pour répondre aux besoins des radios et de tous les formats sur leurs tranches importantes : "ces formules, véritables succès depuis plusieurs années, répondent parfaitement aux radios qui souhaitent pour ces tranches un contenu local et de divertissement important et un programme complice, y compris sur les réseaux sociaux puisque les animateurs n'hésitent pas à produire articles, photos et vidéos de leurs prestations aux couleurs de chaque radio qui le souhaite". Des jeux avec inserts téléphoniques sont proposés pour plus d'interactivité avec l'auditeur, de l'inforoute, des contenus courts mais toujours concernants pour "garder" l'auditeur dans l'ambiance de l'émission. Cinq équipes sont ainsi et désormais disponibles pour tous les formats.