Une rentrée en force pour franceinfo

Parmi les nombreuses nouveautés proposées par franceinfo, l'arrivée de Bruce Toussaint qui prend les commandes de la matinale entre 7h et 9h. Au programme, des invités, des reportages, la météo de Céline Da Costa et un tour complet de l’actualité économique, politique, média et sportive… Chaque jour, les journalistes de franceinfo recevront aussi une personnalité politique de premier plan. L'interview sera diffusée en direct et simultanément, entre 08h30 et 9h, sur l'antenne radio et à la télévision sur le canal 27 de la TNT. Entre 17h et 20h, du lundi au vendredi, Nicolas Teillard accompagnera les auditeurs aux côtés des invités et des reportages de la rédaction. Enfin, chaque soir de 21h à 22h, Jean-François Achilli recevra un acteur du nouveau monde politique.