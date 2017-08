Une rentrée des nouveautés sur RTL2

La rentrée se prépare également dans les studios de RTL2. Du Pop et du Rock, qui demeurent l'ADN de la station et quelques personnalités qui incarne parfaitement la ligne de RTL2. On pense, d'abord et bien sûr, à Francis Zegut qui présentera, cette saison encore, son émission culte "Pop Rock Station By Zegut," du lundi au jeudi de 22h à minuit.