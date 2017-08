Une rentrée avant l'heure pour la matinale de RFM

Albert Spano, Elodie Gossuin et le reste de l’équipe du "Meilleur des Réveils "feront leur grand retour à l’antenne ce vendredi 25 août. Si la rentrée officielle du Morning de RFM est toujours prévue ce lundi 28 août, Elodie et Albert n’ont pas pu s’empêcher d’écourter leurs vacances. Le duo a donc décidé de poser ses valises au coeur d'un camping pour une émission en direct (6h/9h30) avant de rejoindre la capitale et de retrouver son studio dans les locaux de RFM, lundi matin. Bien entendu, Marc-Antoine Le Bret sera de la partie pour sa chronique quotidienne "Le Bret du Faux" ainsi que le chanteur Tibz pour un live inédit.