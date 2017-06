Une nouvelle webradio pour Oüi FM

Les auditeurs retrouveront également les titres qui ont fait vibrer le rock des années 2000 avec Muse, les Red Hot Chili Peppers, Placebo, Moby, The Strokes, Franz Ferdinand... Oüi FM Rock 2000 complète donc la gamme des webradios proposées par la radio. Accessibles gratuitement sur ouifm.fr et sur tous les stores, les webradios de Oüi FM sont "le reflet des différents courants issus du rock et revendiqués par la radio. Ces webradios confirment le positionnement de la marque Oüi FM comme première radio rock de France" souligne la station. Oüi FM Rock 2000 est la douzième webradio lancée par Oüi FM.