Une nouvelle grille pour Radio Notre Dame

Les auditeurs de Radio Notre Dame retrouvent leurs programmes habituels (les matinales, le grand témoin, le débat du soir, les magazines culturels…) et Radio Notre Dame continue bien sûr à faire vivre et enrichir sa dimension spirituelle par de nombreux rendez-vous. Parmi les autres temps forts, on retiendra le 9/12 animé par Sophie Nouaille pour "En quête de sens" autour d'un débat interactif du lundi au vendredi en direct de 9h à 10h. Maxime Dalle présente "Ecclesia Magazine", du lundi au vendredi, à 10h30, une émission quotidienne de 26 minutes sur l’actualité de l’Eglise dans toutes ses dimensions.

Le 18 /20 a été confié à Philippe Delaroche. Ce rendez-vous est présenté comme "un grand moment de débat et d’actualités du lundi au jeudi de 18h15 et 19h00, au ton plus polémique et plus grand public autour de grandes questions d’actualité passées au crible d’experts".



Enfin, de 22h à minuit, Jean-Marie Marçais accompagne l’auditeur du soir avec "Ecoute dans la nuit", deux heures de libre antenne avec des témoignages, des commentaires, des cris du cœur. "Une vraie démarche spirituelle et priante. Par téléphone ou en studio, les auditeurs ont la parole avec les invités et toujours chaque mercredi, le Père Guy Gilbert". L'émission est diffusée du mardi au vendredi, de 22h00 à minuit ainsi que sur le web, le lundi à 22h00.