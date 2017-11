Une nouvelle édition du "100% Live Albi"

Le réseau régional offrira, à cette occasion, une belle vitrine à plusieurs talents de la région. À 19h, en première partie, les lauréats du casting "100 % Talents de Quartier" se retrouveront devant le public de ce "100% Live". Et, entre 16h et 19h, 100% délocalisera également on antenne pour une émission spéciale avec tous les artistes du 100% Live en direct de l’ Espace Culturel Leclerc Les Portes d’ Albi.

Ce "100% Live" est un concert gratuit sur invitations à gagner en envoyant par SMS "LIVE" au 7 17 18 (1x0.65 cts+ coût du SMS). Il sera retransmis en direct sur l'antenne de 100% et sur le site web de la radio.