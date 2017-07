Une nouvelle compilation pour Nostalgie Belgique

Voici une compilation indispensable pour assurer l’ambiance tout l’été au bureau, en terrasse ou à la plage, avec : "Nuit de Folie", "Les démons de Minuit", "Cotton Eye Joe", "La Bamba", "Gigi l’Amoroso", "On va s’aimer", "Tout nu et tout bronzé", "Besoin de rien, envie de toi", "Est-ce que tu viens pour les vacances ?" ou encore le non moins célèbre "Ça fait rire les oiseaux"...