Une nouvelle campagne lancée par RTL2

Un spot de 20 secondes, conçu par RTL2, est d'abord à retrouver dans les cinémas de 53 villes de France jusqu'au 21 novembre inclus. Ce film plonge au coeur des artistes et des albums du Son Pop-Rock RTL2, appuyé par trois titres emblématiques de la programmation de la station : Coldplay avec "Hymn For The Weekend", Kaleo avec "Way Down we Go" et Imagine Dragons "Believer". À cela, s'ajoute un spot pour l'univers digital durant tout le mois de novembre. Cette campagne "virale" est à retrouver sur Facebook, la plateforme YouTube et le réseau Google. Ces spots mettront également en lumière deux titres découverts par RTL2, premier réseau radio à les avoir joués en France : Portugal The Man avec "Feel It Still" et Alice Merton avec son succès "No Roots".