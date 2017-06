Une nouvelle "Nuit de la radio"

Cette année le programme est proposé par Carole Pither, auteure et présidente de la commission des œuvres sonores de la Scam. Aventurière des ondes et de la route, Carole Pither est née en Angleterre mais vit en Provence. Vous avez pu l’entendre sur France Inter, France Culture et RFI ; À la radio, elle a démarré en 1974 dans"Pas d'paniqu" de Claude Villers. 1h29 d'extraits sonores seront à écouter, casque sur les oreilles, sur la thématique Liberté(s). Un programme élaboré à partir d'archives sonores par Carole Pither avec le concours de Isabelle Fort Rendu, documentaliste Ina et Frédéric Fiard, montage et mixage.