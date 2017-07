Une méthode pour vendre plus de pub

Dans cet ouvrage de Michel Colin, le processus de vente est désormais traité de A à Z exclusivement à base de questions, pertinentes et perspicaces. Finis les arguments bateaux et les présentations soporifiques.Avec cette méthode pleine de bon sens, le vendeur devient un expert médias, capable d’analyses et de préconisations marketing efficaces. Cette méthode a fait ses preuves sur tous les terrains locaux, régionaux et nationaux, des plus riches comme en Suisse en passant par les marchés ruraux et urbains français, jusqu’au fond la brousse africaine dans les contextes les plus improbables.Que votre radio soit la meilleure ou la dernière du classement, avec de l’empathie et de la curiosité, vous trouverez des idées créatives dans les réponses de vos clients."Vendre mieux et plus de publicité radio en 500 questions", un ouvrage de 140 pages issu de la Collection "1001 idées pour réussir à la radio", est en vente ICI par correspondance à 16€ (+3€ de frais de port).