Une double récompense pour Médiamétrie

Double récompense pour Médiamétrie aux "IAB Europe Research Awards 2017". Ces deux prix récompensent l’expertise et la capacité d’innovation de Médiamétrie dans le domaine de l’hybridation des mesures. Lancée en 2016, la mesure d’audience TV/Vidéo 4 écrans est le fruit du rapprochement des mesures d’audience TV et Internet par panels avec les big data. Si le live et l’écran de télévision restent au centre de la consommation TV des Français, les habitudes évoluent et ils regardent de plus en plus de programmes de façon délinéaire et sur les écrans Internet. La mesure d’audience tous écrans prend alors tout son sens.



Lors de la remise des prix, Julien Rosanvallon, directeur des départements Télévision et Internet de Médiamétrie et Bertrand Krug, directeur du département Internet de Médiamétrie, ont souligné que "l’expertise de Médiamétrie tant dans la mesure d’audience de la Télévision que dans la mesure de l’Internet permet de placer la France parmi les premiers pays au monde à proposer une mesure de l’audience TV 4 écrans".