Une compilation pour les NRJ Music Awards

Composée de 3 CD, la compilation réunit une nouvelle fois "les plus grands artistes français et internationaux du moment" tels que Calvin Harris, Katy Perry, Justin Bieber, Soprano, Charlie Puth, Calogéro, Louane, The Weeknd, Ed Sheeran, Indochine, Bruno Mars, David Guetta, Julien Doré, Portugal The Man... Elle est disponible depuis ce 3 noveambre.