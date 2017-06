Une 7e saison pour Bruno Guillon sur Fun Radio

Avant son retour le 28 août prochain, Bruno Guillon animera deux émissions spéciales depuis Ibiza, jeudi 29 et vendredi 30 juin prochains.

Par ailleurs, et pour le 4e été consécutif, il présentera "Le Grand Quizz de l'été" sur RTL. Il sera en duo avec Caroline Diament, du lundi au vendredi de 09h15 à 11h. Les auditeurs pourront tester leur culture générale et leur résistance à la pression en jouant avec les deux animateurs. La seule condition : être capable de répondre au plus grand nombre de questions en une minute.