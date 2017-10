Une 6e cérémonie pour les NRJ DJ Awards

Cette année, les votes pour les NRJ DJ Awards ont suscité une imposante bmobilisation de la France et pour la première fois de toutes les stations NRJ à l’International (Allemagne, Russie, Autriche, Belgique, Egypte, Géorgie, Norvège, Finlande, Suède, Liban et Maroc) avec plus de 170% de progression par rapport à l'an dernier. Les plus grands DJs qui ont marqué l’année 2017 ont confirmé leur présence sur la scène des NRJ DJ Awards : Robin Schulz, Martin Solveig, Kungs, The Avener, Feder, Petit Biscuit, Ofenbach, Basada et Sound of Legend.