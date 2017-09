Un spot TV pour la rentrée de Nostalgie Belgique

Les membres de l’équipe sont rassemblés dans une salle des machines. Au signal de Bruno Fernandez, chacun actionne une fonction de cette machine. La machine du réveil se met en route, toute l’équipe se rassemble dehors où un premier rayon de soleil resplendit. Le soleil s’est levé, la journée peut commencer à l’écoute de Nostalgie. Cette nouvelle campagne sera visible dès le 12 septembre prochain en télé et au cinéma (RTL, PLUG RTL, CLUB RTL, BX1, TV COM), en presse et dans les magazines, mais aussi en affichage sur les bus de la STIB. Le spot pub sera aussi visible dès demain sur YouTube et les réseaux sociaux.