Un pylône incendié en Ardèche

L'antenne relais de la Crête de la Blandine à Saint-Laurent-sous-Coiron, à côté de Privas, en Ardèche a été incendiée dans la nuit de lundi à mardi. "Un feu a priori volontaire contre ce pylône installé dans un site assez isolé" a constaté une journaliste de France Bleu Drôme-Ardèche . Conséquence : "On ne capte plus non plus (ou mal) la radio et plus particulièrement les stations de Radio France, dont France Bleu Drôme Ardèche".Selon la station locale : "le préjudice est énorme" et pourrait dépasser "largement les 500.000 euros". France Bleu rappelle qu'il y a un mois dans la Drôme, "un pylône de TDF (Télédiffusion de France) avait été incendié à Piegros-la-Clastre. Acte revendiqué quelques jours plus tard par un groupe d'anarchistes. Cet incendie avait fait 200.000 euros de dégâts".