Un nouvel univers numérique pour Radio Nova

Un nouveau chapitre s’ouvre avec la naissance de Nova.fr. Derrière ce nouveau nom (novaplanet.com disparaît), on trouve un site plus fluide, plus clair, plus aéré, qui propose des contenus exclusifs et ambitieux, à l'image de Nova. En responsive design, avec un player permanent, et un effort tout particulier apporté au confort de lecture et d’écoute, Nova.fr se veut la porte d’entrée à tout l’univers Nova.

La révolution digitale de Nova, c’est aussi une nouvelle application, exclusivement tournée vers l’écoute en mobilité et la radio. "Écouter Nova partout, tout le temps, n’a jamais été aussi simple" prévient la station. L’application Radio Nova propose l’écoute de la radio en direct, dess flux locaux (Bordeaux et Lyon), nos émissions en replay, une nouvelle offre de podcasts natifs et nos toutes nouvelles webradios.