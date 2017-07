Un nouvel habillage pour Sanef 107.7

"Évidemment, on ne change pas l'essence même de la radio qui reste l’info trafic mais en revanche, on lui apporte avec ce nouvel habillage, une couleur d'antenne différente, plus conviviale, plus chaleureuse, plus dynamique, plus moderne et plus souriante" a affirmé Arnaud Ducoudré, directeur d’antenne de Sanef 107.7, "d’autant que les thèmes musicaux retenus sont parfaitement en phase avec la thématique du voyage et des déplacements quotidiens".

"Ce nouvel habillage marque une étape très importante pour la station qui confirme la poursuite du travail accompli par le groupe Sanef et Mediameeting depuis près de trois ans" explique un communiqué.