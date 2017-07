Un nouvel administrateur aux Indés Radios

Le Conseil d’Administration élu se compose désormais de Jean-Eric Valli, Président Groupe 1981 (Ado, Blackbox, Forum, Latina, Vibration, Voltage et Wit FM), Daniel Perez, Président du Conseil de Surveillance de Radio Scoop, Bertrand de Villiers, Président d'Alouette, Antoine BaduelL, Président de Radio FG, Hervé du Plessix, Président du Groupe HPI (Chante France, Evasion et MBS), Anthony Eustache, Président de Fréquence Plus, Jacques Hardouin, Président de Contact FM, Gérant de Champagne FM et de Happy FM, trois stations liées au groupe La Voix du Nord, Jacques Iribarren, Gérant de 100%, Benoît Leclerc, Gérant de Tendance Ouest et Président de Résonance, deux stations liées au groupe La Manche Libre, Christophe Mahé, Président d’Espace Group (Alpes 1, Durance FM, Générations, Jazz Radio, La Radio Plus, MFM Radio, ODS Radio, Radio Espace, RVA et Virage Radio), Agnain Martin, Président de Radio Dreyeckland et Gérant de Cannes Radio et Yann Oger, Directeur de Hit West, d’Oceane FM et de Radio Cristal, trois stations liées à Ouest France.