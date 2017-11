Un nouvel "MFM Radio Live" avec Florent Pagny

Florent Pagny chantera devant 300 auditeurs privilégiés dans un cadre unique : un bateau mouche. Il interprétera en live de nombreux tubes tout en naviguant à travers Paris sur sa plus belle avenue : la Seine. "MFM Radio défend la chanson française et les artistes de la nouvelle scène française" explique la station d'Espace Group qui a invité Barbara Pravi, qui assurera la première partie de ce concert privé. Pour vivre ce concert au plus près, les auditrices et auditeurs pourront se connecter le soir du concert sur les réseaux sociaux avec le hashtag #mfmradiolive.

MFM Radio, qui diffuse ses programmes sur 100 fréquences en France, rappelle qu'elle est "la seule radio nationale à défendre la chanson française en diffusant 100% de chansons françaises".