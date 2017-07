Un nouveau site web pour le Salon de la Radio

En 2018, et après l'Angleterre l'an passé, ce sont les pays scandinaves (Danemark; Finlande, Norvège et Suède) qui seront mis à l'honneur durant trois journées, toujours à la Grande Halle de la Villette mais en fin de semaine : les jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 janvier prochains. Nos amis européens du Nord ont un savoir-faire unique à partager notamment sur le plan technique ou encore dans le cadre des radios de service public.Pour tout savoir sur cette nouvelle édition, l'équipe du Salon de la Radio vient de mettre en ligne un nouveau site web. Plus aéré, plus clair et plus ergonomique, ce nouveau site web vous permettra de mieux préparer votre venue pour participer à cette grande fête annuelle de la radio.