Un nouveau président pour Radio Mercure

De 1986 à 1992, Khalid El Quandili fut Champion du Monde de full-contact. Grâce à cette expérience et cet investissement, Khalid El Quandili accède à des postes importants dans des ministères. Alors Président de la République, François Mitterrand le nomme au Conseil Economique et Social. Son successeur, Jacques Chirac, le nomme Médiateur National à la Jeunesse. Nicolas Sarkozy, enfin, lui décerne la Légion d’Honneur Khalid El Quandili est aujourd’hui un professionnel des médias. Il dirige la société de production audiovisuelle Mediamag, à Rabat (Maroc). Il produit des émissions pour France Télévisions et Canal Atlas, notamment. Khalid El Quandili souhaite ainsi mettre son expérience et son réseau au service de Radio Mercure. Khalid El Quandili partage sa vie entre la France, le Maroc et la Belgique.