Un nouveau "World Tour de France" pour Camille Combal

Cette journée marathon commencera au petit matin (7h/10h) par Rouen, avec le café et les croissants. Puis, l'équipe s'envolera pour Grenoble où Camille donne rendez-vous à ses auditeurs entre 12h et 14h. Ensuite, direction la Côte d'Azur à Nice, où le rendez-vous est fixé après l'école (16h/18h). Pour clôturer ce périple, le dernier rendez-vous (21h/minuit) et le plus symbolique de tous sera à... Poupet. Poupet en Vendée, autrement dit, le fief de Clément l'incruste. Il l'avait promis, Camille Combal viendra donc en Vendée sur les terres de son acolyte. Après 10 heures d'antenne, aux douze coups de minuit, ce World Tour de France prendra fin.