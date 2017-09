Un nouveau Prix RTL Auto Plus des meilleures voitures

"Meilleure voiture de série", "Meilleure voiture verte", "Meilleur concept car" et "Voiture préférée des enfants". Voilà pour les 4 catégories de ce nouveau concours en lien avec le salon de Francfort. Pour chaque catégorie, une dizaine de véhicules sélectionnés par les rédactions de RTL et de Auto Plus sont en compétition. Pour voter, jusqu'au mercredi 20 septembre, les auditeurs ont rendez-vous sur rtl.fr ou sur autoplus.fr. Les internautes pourront également, après avoir voté, s’inscrire pour participer à un tirage au sort avec de nombreux lots à gagner. Les prix seront remis aux constructeurs le vendredi 22 septembre, à RTL.

RTL propose de nombreux rendez-vous en lien avec l'automobile comme "Auto Radio Express" à 5h40 du lundi au vendredi, présenté par Christophe Bourroux, le spécialiste auto de RTL et "Auto Radio" à 7h40 le samedi, écouté chaque samedi par 1 250 000 auditeurs...