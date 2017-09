Un nouveau "Grand Live" organisé par Contact FM

Les concerts "Grand Live" proposés par l'équipe de Contact FM, ce sont déjà plus de 58 000 spectateurs en seulement 5 dates (le 24 février 2015 au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, les 03 juillet 2015, 01er juillet 2016, 30 juin 2017 à Laon et le 17 septembre 2016 à Maubeuge). Contact FM fait le pari de réunir "les plus grands artistes sur un même plateau".

C'est la deuxième année consécutive que la ville de Maubeuge et la radio Contact FM organisent ensemble un "Grand Live". L'an dernier, l'événement avait rassemblé plus de 10 000 personnes.