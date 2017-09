Un mois d'août record pour RMC

De plus, les sites et applications RMC se sont offerts un nouveau design avec de nouvelles fonctionnalités permettant ainsi de retrouver tous les moments forts des shows, des accès aux live et toute l’actualité en temps réel pour être au plus près des auditeurs et pour mieux faire entendre leurs voix. "Ces bons résultats viennent ainsi valider la stratégie de convergence multi-supports mise en place par RMC, qui demeure la radio la plus 360° au cœur d’un écosystème puissant. Ces performances digitales assurent à RMC d’être "LA" radio des grands événements sportifs que propose l'agenda 2018, en février les Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud et la Coupe du monde de la FIFA en Russie au mois de juin" indique un communiqué.