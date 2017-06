Un jour sans fin à la radio

Une des difficultés d’un animateur est de renouveler la manière dont il annonce ou désannonce des titres, la façon dont il lance les chroniques ou la manière dont il accueille sur l’antenne un auditeur. Une difficulté d’autant plus accentuée qu’il doit toujours utiliser un vocabulaire adapté à sa cible, un style qui façonne et qui représente sa station, un ton qui le caractérise… Avec le temps, l’animateur peut basculer dans la facilité (le "radio, micro, dodo") et s’appuyer sur des automatismes qui, utilisés, chaque jour deviennent particulièrement toxiques pour l’oreille de l’auditeur.



Ce constat est d’ailleurs d’autant plus vrai pour les voice-trackeurs qui, enregistrant au kilomètre leurs speaks, ont tendance à se répéter. Si ces derniers gagnent du temps en durée d’enregistrement, ils en perdent en créativité rhétorique et s’appuient trop souvent sur des automatismes. À leur décharge, des speaks diffusés à plusieurs centaines de kilomètres de distance mais à leur charge des désannonces, des constructions de phrases et des contenus qui sentent le "déjà entendu" : "à suivre sur X Radio", "soyez les bienvenus", "merci de nous avoir choisi"… et toutes ces formules inutiles, qui ne servent à rien, qui ne provoquent rien chez l’auditeur, si ce n’est un abandon progressif.



Le journaliste n’est pas en reste bien que celui-ci disposerait paradoxalement de plus de temps dans l’écriture de ses lancements ou de ses fermetures. Ainsi, les partisans du moindre effort réutilisent sans cesse, et plus grave encore sans le remarquer ni sans en avoir l’impression, ces phrases passe-partout, phrases toutes aussi inutiles que les précédentes : "Bienvenue dans ce journal", "sans transition", "dans le reste de l’actualité" ou "merci d’avoir suivi cette édition" sans compter sur "le recteur doit revoir sa copie" ou la très célèbre "feuille de route du Ministre".