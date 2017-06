Un forum de l'éducation aux médias pour Radio MNE

Ce forum a pour but de sensibiliser et d’accompagner à l’éducation aux médias, à l’information et au numérique, ainsi qu’au développement de l’esprit critique les éducateurs – au sens large – qui accompagnent les enfants et les adolescents. Il s’adresse avant tout aux salariés et bénévoles des associations de jeunesse et d’éducation populaire, aux enseignants et aux parents – mais également à tous ceux qui s’intéressent aux médias.