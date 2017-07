Un cahier de vacances avec "Le Jeu des 1000 €"

Voilà une idée cadeau ou, plus simplement, un bon compagnon pour les prochaines vacances d'été. Paru le 17 mai dernier aux Éditions Marabout avec France Inter, ce cahier de vacances de 64 pages réjouira les fans et les auditeurs du célèbre Jeu des 1 000 €. Seul ou en famille, ils pourront s'entraîner, tester ou s'amuser... Plaisir et convivialité seont au programme de leurs prochaines vacances avec ce cahier de jeux d’été richement illustré.Rappelons que le Jeu des 1000 € est un rendez-vous devenu incontournable pour un bon nombre de français féru d’histoire, de géographie, de sciences et de culture tous azimuts.Ce cahier de vacances reprend tout ce qui fait le succès de l’émission : la convivialité, le plaisir d’apprendre et le désir de partager ses connaissances.