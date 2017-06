Un Visa d’or de l’Information numérique franceinfo

Face au flux de l’information permanente, le Visa d’or de l’Information numérique franceinfo récompense un projet, un contenu, une création numérique - réalité virtuelle, interactivité, vidéo éditorialisée et postée sur les réseaux sociaux…- se distinguant par le choix, le traitement original d’un sujet d’actualité et par l’utilisation des nouveaux outils multimédias. Doté de 8 000 euros, le prix sera remis ce jeudi 7 septembre à Perpignan à l’occasion de la 29e édition du Festival International de Photojournalisme Visa pour l’Image - Perpignan , lors de la soirée de projection au Campo Santo.Les contenus doivent obligatoirement être en français ou en anglais et avoir été publiés entre le 27 juillet 2016 et le 27 juillet 2017. Les projets présélectionnés par le festival seront présentés à un jury composé de personnalités du monde du web, de la photographie et des médias.