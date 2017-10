Un Showcase de prestige pour RMN

Mais ce n'est pas tout, RMN la Bretagne la musique aura aussi le plaisir d'accueillir les artistes Charlie Boisseau, Arthur Rêvé et Diva Faune. Cet événement sera bien sûr diffusé en direct sur toutes les fréquences RMN, sur RMN.BZH mais aussi en Facebook Live.

Pour rappel, RMN est la première radio du Centre Bretagne et vient d'ouvrir son antenne à Lorient et Ploërmel. La radio est désormais diffusée à Rostrenen-Callac (91.2), à Gourin-Carhaix (94.5), en Pays de Pontivy (100), à Baud-Locminé (105), à Ploërmel (107.5) et en Pays de Lorient (93.3).