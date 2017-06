Un Podcast Day le 15 juin à Copenhague

Avec la présence de nombreux professionnels du secteur, la première édition de ce Podcast Day se déroulera le 15 juin prochain Copenhague au Danemark. Cette journée à offrira des sessions, des présentations et des tables rondes sur les meilleures pratiques, sur la création de contenu, la narration, les plates-formes, les stratégies, les avantages, la monétisation et les modèles commerciaux, les publics et les mesure d'audience.