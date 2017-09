Un "Copil" pour le Salon de la Radio

L'édition 2018 du Salon de la Radio se tiendra à la Grande Halle de la Villette en janvier prochain. Première nouveauté, et non des moindres, l'événement dédié à la radio se déroulera, non pas du dimanche au mardi mais du jeudi au samedi, les jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 janvier 2018. Un premier Copil est annoncé pour le 8 septembre.