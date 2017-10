Un "Concert Très Très Privé" avec RTL2

Ce concert gratuit sera présenté par Stéphanie Renouvin et diffusé sur RTL2. L’occasion pour tous les auditeurs de RTL2 de découvrir ce premier album entièrement composé par Liam Gallagher.

Les "Concerts Très Très Privés" sont des "rendez-vous uniques et exceptionnels avec le public et les plus grands artistes du son pop rock" souligne RTL2. Ces concerts sont accessibles uniquement sur invitations RTL2, c’est l’occasion de renforcer les liens existant entre les auditeurs, les artistes et la radio.