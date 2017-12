Un "Appel Trop Con" sur Rire & Chansons

A l’occasion de la sortie de son DVD "à Partager" le jour-même, Elie Semoun a souhaité être le complice de Martin pour un "Un Appel Trop Con" exclusif, un canular improvisé complètement fou et improbable où ils piégeront une personne, pour le plus grand plaisir des auditeurs de "la radio du rire en France".

Tous les jours, du lundi au vendredi, les auditeurs peuvent retrouver "L’Appel Trop Con" de Martin dans la matinale "100% Sketches" avec Bruno Roblès à 6h45 et 8h45, Martin piège des personnes pour des canulars inédits et délirants sur Rire & Chansons.