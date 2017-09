Tune Republic signe l'habillage de Champagne FM

LLPR - Quelles étaient tes consignes avant la production ?

JD - Nous avons parlé de la sonorité des musiques. Nous avons défini le casting de voix. La manière dont je souhaitais que celles-ci soient mixées. Nous avons eu une réflexion très poussée sur l’émotion que devaient dégager ces jingles à leur écoute. Nous avons vu ensemble leurs durées, la façon dont ils devaient permettre des enchainements fluides à certains moments de nos horloges. Bref, il me semble que nous avons été assez pointilleux quand à ce que nous recherchions.



LLPR - Combien d’éléments ont été livrés et pour quelle utilisation ?

JD - Nous avons eu un nouveau top horaire, et une douzaine de bases qui ont été déclinées sur différents cuts : des très courts, des plus longs, des instrumentaux...



LLPR - Quel est le résultat sur l’antenne ?

JD - Le résultat est magique ! Vous n'avez pas encore écouté notre antenne ? Je vous laisse découvrir par vous même.