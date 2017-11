Trois bougies et 350 000 spectateurs pour l'Auditorium de Radio France

Fort du succès rencontré depuis 2014, qu’il s’agisse de la qualité et de la variété de l’offre musicale ou de sa fréquentation (90% de fréquentation pour les concerts classiques de l’Auditorium), Radio France s’apprête désormais à doter cette grande salle d’équipements innovants afin de l’inscrire dans son temps et à la pointe des nouveaux usages d’écoute et de consommation de la musique. Une régie vidéo pilotant 13 caméras tourelles haute définition sera prochainement mise en service et permettra la captation en direct des concerts des quatre formations musicales de Radio France.