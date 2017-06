Triton Digital lance la première plateforme programmatique dédiée à la vente d'espaces publicitaires

Yield-Op donne aux éditeurs le plein contrôle de leur inventaire. En effet, les éditeurs peuvent gérer les accès, jouer sur les prix planchers, établir les paramètres de qualité de l’environnement via a2x, la plus grande place de marché publicitaire audionumérique, et traiter directement avec leurs partenaires, agences, annonceurs ou régies publicitaires. Grâce à son interface utilisateur intuitive et son efficacité à optimiser le rendement de chaque espaces disponible, Yield-Op est d’ors et déjà la solution de choix d’éditeurs de calibre mondial, dont CBS (US), PRISA Radio (SP) et Talpa Radio (NL). Yield-Op permet à ces éditeurs de monnayer leur audience sur tous les types de périphériques, y compris les téléphones mobiles, les enceintes connectées et tout autres appareils Wi-Fi.