Triton Digital lance Yield-Op, outil de vente d'espaces publicitaires

Triton Digital, fondée en 2006 est aujourd’hui un acteur majeur fournisseur de services et de solutions technologiques dédiés au secteur de l’audio numérique dans plus de 40 pays. L'entreprise accompagne les radiodiffuseurs, les podcasteurs et les fournisseurs de services de musique en ligne à mener leurs activités courantes de gestion publicitaires en lançant un nouvel outil à l'interface utilisateur intuitive pour optimiser le rendement de chaque espace disponible : Yield-Op.