Tribune : "La prime au territoire"

La radio est un média où le lien émotionnel est fort. Il y a un réel attachement des auditeurs à "leurs radios". Dans de nombreuses régions, le rapport au lieu de vie est particulièrement fort. Nous assistons d’ailleurs de plus en plus à une revendication des identités de territoire. Le nom de la nouvelle région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon : "Occitanie", choisit par ses habitants en est un exemple.

Dans le dernier ouvrage du chercheur Hervé Glaverec : "Ma radio, attachement et engagement", on peut lire certains témoignages qui valident ce double attachement : Patricia habitante de Savoie qui enlève instinctivement le terme France à "France Bleu Savoie". Fael de Seine-Saint-Denis, auditeur de Génération, qui définit sa station de banlieusarde "Oh c’est un peu banlieusard aussi je pense. […] Oui tous les gens d’ici ouais, enfin, moi je pense". Claude Hemmer alors directeur de la radio 107.1 avait en 2007 obtenu que l'on retire le France de France Bleu île-de-France pour garder un intitulé simple "Bleu île de France.... logique ! D'autant que la station avait misé alors avec succès sur une présence soutenue de l'info trafic (On Fait la Route Ensemble crée en novembre 2007).



Ce lien émotionnel au territoire se retrouve aussi dans les programmes musicaux des stations de "territoires". Ici, on se focalise sur l’aspect culturel. Les stations proches des frontières de notre pays proposent par exemple des titres dans les langues et les styles des pays limitrophes. Radio Mélodie à Sarreguemines mettra en avant le Schlager et la langue allemande, Sud Radio proposait jusque dans les années 2010 des titres en espagnol avec parfois des consonances flamencos ou encore radio Émotion et la reprise de titres italiens spécifiques à son territoire (Nice).