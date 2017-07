Travaux de maintenance à la Tour Eiffel

Ces opérations auront lieu en deux temps - dans la nuit du 31 juillet au 1er aout 2017 puis dans la nuit du 2 au 3 août 2017 - et occasionneront des coupures en radio et en TNT.

Les émissions des radios FM ainsi que la diffusion TNT seront interrompues dans la nuit 31 juillet au 1er aout, entre 0h30 et 5h30 (interruption des émissions FM) puis dans la nuit du 2 au 3 août, entre 0h30 et 5h30 (interruption des émissions FM et arrêt de la diffusion TNT entre 1h00 et 5h30.

Un certain nombre de programmes FM continueront à être diffusés, durant les travaux, grâce aux autres émetteurs franciliens qui prendront la diffusion en relais.