Travailler les jours fériés à la radio

On n'y arrive... Parce que votre station vit souvent avec peu de moyens humains. Et si tel est le cas, lorsque l’on compte seulement une poignée de salariés dans une radio, il est plus difficile de finaliser des plannings et de motiver les mêmes à être (invariablement) volontaires. Et puis parce que, pour les stations locales, les animateurs et les journalistes ressentent systématiquement lors des jours fériés une chute sensible du nombre des appels ainsi qu’une une baisse (voire un manque) d’informations. Il est toujours plus difficile de réaliser des interviews un 01er mai et d’obtenir des participants à des jeux un 01er janvier à moins d’avoir anticipé ou de développer des trésors d’imagination.



5 (bonnes) raisons de ne pas travailler un jour férié



# 01 Vous privilégiez le voice-track et ce procédé vous le rend bien. "Vous avez raison, c'est pas cher".

# 02 Vous estimez que l’audience sera plus faible. "Vous avez raison, nombreux sont ceux qui ont compris".

# 03 Votre format vous interdit de travailler un jour férié, "Vous avez raison, vive la décroissance".

# 04 Ce n’est pas dans la culture de votre entreprise. "Vous avez raison, il faut ralentir".

# 05 Vous êtes fatigué (d’avoir tant donné) depuis septembre. "Là, personne ne vous croit".



Ayons tout de même une pensée pour celles et ceux qui travailleront ce 14 juillet. À La Lettre Pro de la Radio, on profitera de cette journée chômée. Mais on pensera quand même à vous.