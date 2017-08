Trace et Africell valorisent la culture congolaise

D’ici novembre 2017, la radio FM AfriRadio, détenue par Africa Media, sera gérée par Trace et renommée "Trace FM powered by Africell". Le format musical de la radio sera maintenu ainsi que la diffusion FM sur les villes de Kinshasa, Lubumbashi et Matadi. Cette nouvelle radio Trace FM en RDC sera dédiée aux musiques urbaines congolaises et internationales et touchera dès son lancement plus de 20 millions de personnes.Ensuite, d’ici la fin de l’année 2017, Africell lancera le service audio et vidéo TracePlay pour ses abonnés mobiles 3G, utilisateurs de data. TracePlay est une offre de SVOD avec 10 chaînes de télévision live, 30 radios et 2000 programmes audiovisuels afro-urbains (séries, films, documentaires etc.).