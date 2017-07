Toutes les audiences des radios en Suisse

La mesure de la consommation de radio en Suisse repose sur un système original, qui ne dépend pas de la capacité mémorielle des auditeurs. En effet, les membres du panel Radio Mediapulse ne sont pas interrogés, comme les panélistes de la plupart des autres pays, mais portent un audimètre développé spécialement sous la forme d’un bracelet-montre. Cette montre enregistre la consommation de radio plusieurs fois par minute, collectant ainsi les données radio avec une résolution temporelle et géographique parmi les plus élevée au monde.



Cela permet même aux plus petites des quelque 150 stations mesurées de réaliser des analyses d’utilisation. Outre la radio traditionnelle diffusée sur OUC ou sur le câble, la mesure couvre l’écoute en DAB+ ainsi que, depuis 2013, celle en flux continu sur Internet (webradio). Les données sont disponibles pour analyse 18 jours après leur collecte.