Tout l'été, Fréquence 3 en direct des grands festivals

Dès le week-end du 16 juin, la saison commencera avec le rendez-vous incontournable de la musique métal et hard-rock : le Hellfest. Le week-end suivant, Fréquence 3 deviendra la radio du camping Solidays à Paris. Pendant 3 jours, animations, jeux, talk avec les associations partenaires et solidaires. Une semaine plus tard, direction Marmande pour Garorock et ses 130 000 festivaliers. Le week-end du 6 juillet sera chargé avec une équipe au festival Terres du Son à Tours et une autre aux Eurockéennes de Belfort. Direction la Bretagne pour le long week-end du 14 juillet avec un des plus grands festivals en France : Les Vieilles Charrues. Enfin, l’été se terminera à Paris le dernier week-end d’août avec Rock en Seine.



Sur chacun de ces événements, mles auditeurs retrouveront les reportages photos sur la page Facebook de Fréquence 3, des live report sur Snapchat et Instagram mais aussi des interventions à l’antenne et en replay sur le site F3.FR